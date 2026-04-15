Nothing запустила Warp для передачи файлов между смартфоном и ПК | The GEEK
Nothing запустила Warp для передачи файлов между смартфоном и ПК

Nothing запустила Warp.
Редакция The GEEK сегодня в 16:24
Nothing запустила Warp для передачи файлов между смартфоном и ПК

Nothing представила Warp — новый инструмент для быстрой передачи файлов, ссылок, изображений и текста между компьютером и Android-смартфоном.

Сервис работает в обе стороны. Чтобы отправлять контент с телефона на компьютер, достаточно выбрать Nothing Warp в меню «Поделиться». Для передачи с ПК на смартфон предусмотрены сразу несколько вариантов:

  • через окно расширения
  • через контекстное меню браузера
  • с помощью вставки содержимого буфера обмена.

Warp построен на связке из браузерного расширения для Chromium-браузеров на macOS, Windows и Linux и отдельного Android-приложения. После установки пользователь должен войти в оба клиента под одним и тем же Google-аккаунтом.

В Nothing подчёркивают, что сервис не хранит пользовательские файлы на своих серверах. Для передачи данных используется личный Google Drive пользователя.

Компания отмечает, что проект пока находится на ранней стадии и развивается как community-инициатива. Warp работает с любыми Android-смартфонами, а не только с устройствами Nothing.

Ранее главный редактор The GEEK Богдан Дегтярев уже обращал внимание на LocalSend в своём Telegram-канале, называя сервис удобной альтернативой AirDrop для передачи файлов между разными платформами.

