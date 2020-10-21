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Новости

Xiaomi создала экологичную упаковку Mi 10T с блоком питания

Пока Apple убирает из комплекта своих смартфонов зарядки и наушники, рассказывая о заботе об экологии, другие производители создают противовес, оставляя комплектацию нетронутой.

Таким образом поступила Xiaomi с новой упаковкой флагманского Mi 10T для европейского рынка. По заявлению компании, они уменьшили количество пластика на 60%, но смогли оставить блок питания, USB Type-C кабель и чехол.

По мнению Apple у всех дома есть зарядный блок с портом для USB Type-C, а если нет, то его можно купить в официальном интернет-магазине за 2 тысячи рублей.

Также не совсем ясно, как компания поддерживает экологию, если на заводах продолжается выпуск наушников и блоков питания. Поэтому чей путь более экологичный, Xiaomi или Apple — неизвестно.

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Источник:
Twitter
Теги: 
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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