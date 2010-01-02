Xiaomi представила бюджетные флагманы Mi 10T

Только в феврале текущего года Xiaomi выпустила флагманский смартфон Mi 10, так уже сегодня компания анонсировала три новых устройства. Традиционно это стали продолжатели флагманской линейки: топовый Mi 10T Pro, базовый Mi 10T и максимально бюджетный Mi 10T Lite.

В плане дизайна оба смартфона Mi 10T и 10T Pro одинаковые. Всё тот же стеклянный корпус, металлическая рамка и плоский экран. Однако изменения коснулись самого дисплея. Он получил частоту обновления экрана на 144 Гц. Стоит отметить, что подобное уже давно используется в геймерских аппаратах.

Диагональ дисплея составляет 6,67 дюйма с поддержкой Full HD+, но с использованием IPS матрицы, а не AMOLED. Поэтому разместить сканер отпечатков пальцев под дисплей не представляется возможным. Вместо этого сканер вмонтирован в боковую кнопку на корпусе.

Камеры также без изменений. В базовой Mi 10T установлен модуль на 64 Мп, широкоугольник на 13 Мп и макро на 5 Мп. Топовый Mi 10T Pro оснащается идентичными камерами, только дополнительно используется модуль на 108 Мп и оптическая стабилизация.

За работу смартфонов отвечает стандартный процессор Snapdragon 865 с 6/8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и 128/256 ГБ флеш-памяти (UFS 3.1). Слот для расширения памяти и разъем 3,5 мм отсутствует.

Аккумулятор обладает батарейкой ёмкостью на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.

Xiaomi Mi 10T 6/128 ГБ появится в Европе по цене 499 евро (около 46 тысяч рублей.). За Mi 10T Pro с камерой на 108 Мп и 8/128 ГБ, придется отдать 599 евро (около 55 тысяч рублей).

Стоит заметить, что новинки стали далеко не флагманскими, а наоборот более бюджетными моделями за счёт более простого дисплея и процессора. Информации о появлении в России пока нет.