Xiaomi представила телевизоры Smart TV X с экранами 4K

Компания Xiaomi представила для индийского рынка серию телевизоров Smart TV X.

Телевизор в металлическом корпусе доступен в трёх диагоналях: 43, 50 и 55 дюймов. Все три варианта имеют поддержку разрешения 4K с частотой обновления экрана 60 Гц. Кроме того, есть поддержка Dolby Vision, HDR10 и MEMC. Охват цветовой гаммы DCI-P3 в 94%.

Внутри новинки установлен 64-разрядный 4-ядерный процессор с графикой ARM Mali G52 MC1, 2 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Также есть два разъёма USB, порт 3,5 мм, AV и Ethernet. Для беспроводных подключений доступен Bluetooth 5.0 и Wi-Fi.

За звук отвечают динамики мощностью 30 Вт с поддержкой Dolby Audio, DTS-HD и DTS: Virtual X. В качестве операционной системы используется Android TV 10 с фирменной оболочкой PatchWall.

Стоимость Xiaomi Smart TV X:

43 дюйма — 28 999 рупий (~22 тыс. рублей);

50 дюймов — 34 999 рупий (~27 тыс. рублей);

55 дюймов — 39 999 рупий (~31 тыс. рублей).

Продажи телевизоров Xiaomi Smart TV X начнутся в Индии с 14 сентября.

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