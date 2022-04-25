Redmi представила бюджетный 58-дюймовый 4К-телевизор

Компания Xiaomi представила для китайского рынка доступный телевизор Redmi A58 2022. Среди других он выделяется огромным 58-дюймовым экраном и поддержкой разрешения 4K. Всё это предлагается за $260, согласитесь, весьма доступная цена для смарт-телевизора.

С таким «небольшим» ценником телевизор не выглядит дёшево. Достаточно отметить, что корпус Redmi A58 2022 выполнен из металла, есть стереодинамики общей мощностью 20 Вт, четырехъядерный процессор и 1,5 ГБ оперативной памяти. Единственное, частота обновления экрана составляет скромные 60 Гц. Для других подключений есть два USB-порта и два выхода HDMI.

Смарт-телевизор Redmi A58 2022 будет продаваться в Китае по предварительному заказу. О его выходе на европейский рынок – ничего неизвестно.

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