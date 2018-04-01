Xiaomi разрабатывает гибкий смартфон Mi Mix Fold

Тенденция с гибкими-складными смартфонами, похоже, не обходит ни одного крупного производителя. Кто-кто, а Xiaomi точно не могла остаться в стороне.

На днях в китайской базе данных Chinese National Intellectual Property Administration была обнаружена новая разработка компании. Речь идёт о гибком смартфоне, конечно же.

Устройство складывается экраном наружу и в таком состоянии становится немного изогнутым. У него есть двойная камера камера, которая должна работать в сложенном и разложенном состоянии.

Источник предположил, что такой смартфон может получить название Xiaomi Mi Mix Fold. Возможно, устройство получит топовый процессор Snapdragon 865.