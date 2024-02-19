Xiaomi раскрыла характеристики флагманского планшета Pad 6S Pro

Компания Xiaomi подтвердила скорый дебют своего нового планшета – Pad 6S Pro 12.4. Дизайн устройства раскрыли официальные рендеры.

Теперь известно, что Xiaomi Pad 6S Pro оснащён 12,4-дюймовым экраном, имеющим соотношение сторон 3:2, 3K разрешение, пиковую яркость 900 нит и частоту обновления 144 Гц.

«Сердцем» планшета стал процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Устройство получит до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ постоянной памяти, 120-ваттную быструю зарядку, поддержку новейшего стандарта Wi-Fi 7 и операционную систему HyperOS.

По слухам, Pad 6S Pro будет иметь 50-мегапиксельную основную камеру, четыре динамика и мощный аккумулятор на 10 000 мАч.

Презентация Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 состоится в Китае 22 февраля в 14:00 по московскому времени. Цена пока не объявлена.