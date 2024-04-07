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Xiaomi раскрыла дизайн, процессор и дату запуска Redmi Turbo 3

Xiaomi опубликовала постер, на котором показала дизайн недавно анонсированного Redmi Turbo 3. Судя по изображению, смартфон получит три “шайбы” с двумя камерами и вспышкой.

Помимо внешнего вида, компания также опубликовала постеры, раскрывающие некоторые спецификации. В частности, Redmi Turbo 3 получит процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (1 754 299 баллов в AnTuTu), продвинутую систему охлаждения, дисплей с разрешением 1.5К, до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной памяти.

Официально представить новинку должны 10 апреля.

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Источник:
Gizmochina
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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