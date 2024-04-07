Xiaomi раскрыла дизайн, процессор и дату запуска Redmi Turbo 3

Xiaomi опубликовала постер, на котором показала дизайн недавно анонсированного Redmi Turbo 3. Судя по изображению, смартфон получит три “шайбы” с двумя камерами и вспышкой.

Помимо внешнего вида, компания также опубликовала постеры, раскрывающие некоторые спецификации. В частности, Redmi Turbo 3 получит процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (1 754 299 баллов в AnTuTu), продвинутую систему охлаждения, дисплей с разрешением 1.5К, до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной памяти.

Официально представить новинку должны 10 апреля.