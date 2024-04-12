Redmi Turbo 3 в стиле Гарри Поттера показали на «живых» фото

Накануне в Китае представили лимитированную версию смартфона Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition. Китайские блогеры, которым досталась возможность оценить эту спецверсию, уже поделились фотографиями уникального дизайна смартфона и его комплектации.

Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition поставляется в эксклюзивной подарочной упаковке, включающей стилизованные аксессуары, такие как чехол, зарядное устройство и скрепку для извлечения SIM-карты.

Спецверсия Redmi Turbo 3 предлагается в конфигурации 16/512 ГБ за 2699 юаней (~34700 рублей). Характеристики Harry Potter Edition полностью соответствуют обычной модели Redmi Turbo 3.

Смартфон получил 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением 2712×1220 пикселей и частотой обновления 120 Гц, мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, аккумулятор на 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

Блок камер оснащен двумя сенсорами: основной – 50-мегапиксельный Sony LYT-600 с оптической стабилизацией, дополнительный – 8 Мп. Фронтальная 20-мегапиксельная камера поддерживает управление жестами.