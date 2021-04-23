Xiaomi работает над технологией размещения камеры под экраном

В сети появилась информация, что компания Xiaomi практически завершила работу над технологией, которая позволяет разместить камеру непосредственно под дисплеем. Чтобы доказать свое превосходство над конкурентами, уже скоро запланирован выпуск смартфона с этой технологией. Правда, точное время выхода пока держится в секрете. Кроме того, ожидается, что эта технология будет применяться в флагманах китайской компании.

Кто не знает об этой технологии, то грубо говоря, это камера, расположенная под дисплеем, но это не мешает пропускать свет, который отображает на дисплее информацию. Такая технология отлично подойдет для смартфонов, ведь сейчас производители стараются всю переднюю часть выделить под активную площадь дисплея. Эта технология заставить нас забыть о капле или островке под фронтальную камеру на экране.

На данный момент нет возможности обсуждать, какая модель выйдет на рынок с этой технологией. Массовый же выпуск подобных устройств запланирован на конец этого года. В недрах компании утверждают, что все ошибки, найденные при реализации в смартфонах этой технологии, были учтены.