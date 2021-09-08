Xiaomi привезла в Россию телевизор с «безграничным» экраном

Xiaomi привезла в Россию телевизор Mi TV P1 55’’, который может похвастаться минимальными рамками и разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей). Новинка поддерживает 1,07 миллиарда оттенков, обеспечивает 88% охват цветовой палитры NTSC и 94% — DCI-P3.

Телевизор оснащён технологией MEMC для большей плавности изображения и Dolby Vision с HDR10+. Эта система увеличивает детализацию тёмных и ярких сцен. Также есть возможность передавать на телевизор контент с планшета или смартфона — новинка поддерживает Chromecast и Miracast.

За звук отвечают динамики по 10 Вт, есть также технологии Dolby Audio и DTS-HD. В качестве операционной системы используется Android TV с оболочкой PatchWall. В комплекте идёт пульт с поддержкой Bluetooth, также присутствует голосовое управление с помощью Google Assistant.

Интерфейсы включают адаптеры Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.0, один интерфейс HDMI 2.0 и три HDMI 2.1 (eARC). Также в наличии два порта USB 2.0, композитный AV, оптический звуковой порт, Ethernet и 3,5-мм гнездо для наушников.

Цен вопроса — 47 990 рублей.