Xiaomi представила ультрадоступный монитор Redmi A24 с частотой обновления 100 Гц

Xiaomi продолжает расширять линейку своих мониторов, сегодня в Китае компания представила новую модель Redmi A24. Новинка выделяется низкой ценной и высокой частотой экрана для своей ценовой категории.

Монитор оснащён 23,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920 × 1080 точек и частотой обновления 100 Гц, время отклика составляет 6 мс, а точностью цветопередачи равна ΔE<2, максимальная яркость подсветки — 250 нит. Матрица экрана предлагает глубину цвета 8 бит (16,7 млн цветов) и охватывает 99% цветовой гаммы sRGB, а коэффициент контрастности составляет 1000:1. Соотношение сторон стандартное — 16:9.

Что касается дизайна, Redmi A24 получил узкие рамки с трёх сторон и немного более крупный «подбородок». Корпус относительно тонкий, толщина в самом узком месте составляет всего 7,5 мм. Подставка монитора позволяет его наклонять, поворачивать влево или вправо нельзя, но предусмотрена поддержка крепления VESA для размещения устройства на стене.

Из портов подключения только один DisplayPort 1.4 и один HDMI.

В Китае монитор Redmi A24 уже доступен для покупки по цене 499 юаней (6 750 ₽). Когда новинка появится на глобальном рынке, пока неизвестно.