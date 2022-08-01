Xiaomi представила свои первые AR-очки

Компания Xiaomi анонсировала свои первые AR-очки Mijia Glasses Camera. Они оснащены кастомным чипсетом Snapdragon, двумя камерами и функцией дополненной реальностью.

Вес гаджета около 100 грамм. Устройство работает на базе Snapdragon 8-серии, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Вся информация выводится на встроенный OLED-дисплей производства Sony. Также есть две камеры 50+8 Мп с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения и возможность записывать видео около 100 минут.

За автономность девайса отвечает аккумулятор ёмкость 1020 мАч с поддержкой беспроводной зарядки мощностью 10 Вт.

Сейчас AR-очки Xiaomi Mijia Glasses Camera можно оформить только на краудфандинговой площадке бренда за 2499 юаней (~$370). После старта массового производства их цена поднимется до 2699 юаней (~$400). Дата выхода новинки пока неизвестна.

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