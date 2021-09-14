Xiaomi представила смарт-очки с дисплеем, камерой и переводчиком

Глобальный технологический лидер, компания Xiaomi, сегодня анонсировала Xiaomi Smart Glasses – совершенно новое умное носимое устройство. Xiaomi Smart Glasses объединили технологию изображения и умные датчики в аксессуаре, выглядящем как обычные очки, благодаря технологии оптических волноводов MicroLED. Вес устройства всего 51 г., Xiaomi Smart Glasses способы отображать сообщения и уведомления, осуществлять вызовы, помогать с навигацией, делать снимки и переводить тексты прямо перед глазами.

В Xiaomi Smart Glasses реализована технология формирования изображения на основе MicroLED, чтобы сократить количество пространства, необходимого для получения нужной конструкции, а также снизить вес устройства.

Как и у органических светодиодов (OLED), у MicroLED пиксели подсвечиваются индивидуально, что обеспечивает увеличенную яркость дисплеев и более естественный черный цвет. В то же время MicroLED обладает более высокой плотностью пикселей и увеличенным жизненным циклом при максимально простой структуре. Это позволяет создавать более компактные дисплеи, которые существенно легче интегрировать в устройства.

Чип дисплея Xiaomi Smart Glasses обладает габаритами всего 2,4 х 2,02 мм. Под микроскопом этот дисплей по своим размерам сопоставим с рисовым зернышком, причем размер отдельных пикселей составляет 4 мкм.

Xiaomi Smart Glasses состоят в общей сложности из 497 компонентов, включая миниатюрные датчики и модули связи. Таким образом, это не просто «второй экран» для смартфона, а устройство, способное функционировать независимо. Помимо таких базовых возможностей, как навигация и вызовы, устройство может выполнять функции камеры, телесуфлера, а также переводчика текста и изображений в реальном времени. Для комфортного использования была применена логика взаимодействия, сводящая к минимуму беспокойство владельца и отображающая важную информацию только в подходящий момент.

5-мегапиксельная камера на передней стороне очков способна делать фото и преобразовывать их в текст для последующего перевода. Благодаря встроенному микрофону и алгоритму Xiaomi Smart Glasses также способны в реальном времени преобразовывать звук в текст, и осуществлять перевод. Световой индикатор рядом с камерой будет предупреждать, что камера включена и в настоящий момент делает снимки.

Чтобы такой высокий уровень функциональности стал возможным, очки оборудованы четырехъядерным процессором ARM, аккумулятором, сенсорной панелью, модулями Wi-Fi/Bluetooth, операционной системой Android и др.

Стоимость пока не сообщается.