Xiaomi Mi 11 Ultra подешевел на $300

Xiaomi официально заявила о снижении стоимости своего топового Xiaomi Mi 11 Ultra в Китае. Ценник упал с $950 до $625.

Смартфон выделяется своей камерой. У него 50-мегапиксельный датчик ISOCELL GN2 оптического формата 1/1,12 дюйма, разработанный Xiaomi и Samsung совместно. Mi 11 Ultra лидировал в рейтинге DxOMark, набрав 143 баллов. Позже его обогнал на один балл Huawei P50 Pro.

Также у устройства 6,81-дюймовый дисплей с разрешением 2К и изогнутыми краями, батарея на 5000 мАч и беспроводная 67-ваттная зарядка.

Xiaomi Mi 11 Ultra работает на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 888.

Подпишитесь на наш новый Telegram-канал! Там много интересного!