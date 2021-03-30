Xiaomi Mi 11 Ultra работает 55 часов при 10% заряда. Но лишь на вторичном экране

Одной из главных «фишек» нового смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra стал вторичный экран, который размещён рядом с камерами. Он может отображать время, погоду, системные и текстовые уведомления, логотипы и даже GIF-анимации. Однако у него есть ещё одно применение.

Как оказалось, смартфон имеет так называемый «режим выживания в дикой природе». Это особо экономный режим, в котором основной экран отключается, а данные выводятся на вторичный. В этом случае 10% заряда батареи хватит на 55 часов работы.

Понятно, что 6,81-дюймовый основной AMOLED-экран потребляет куда больше, чем небольшой дисплей. Так что это позволит «протянуть подольше».

Новый смартфон оснащён однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 888, аккумулятором на 5000 мА•ч с поддержкой 67-ваттной зарядки и 50-мегапиксельным сенсором Samsung GN2.

В Китае базовая версия оценена в 915 долларов. В Европе новинка ожидаемо будет дороже.