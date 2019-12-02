Xiaomi представила новый умный чайник
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Xiaomi представила новый умный чайник

Краудфандинговая платформа Xiaomi Youpin продолжает радовать пользователей новыми и полезными продуктами. На этот раз представители китайского бренда представили умный чайник в стиле «Пурпурного запретного города», который расположен в Пекине.

2 28

По словам разработчиков, этот чайник намного удобнее тех, которые уже были представлены на рынке. Более того, возможно, что это ошибка, но упоминается возможность умного чайника нагревать воду до состояния кипения за 3 секунды. Верится в это с трудом, возможно, речь шла о трех минутах?

  • 3 8
  • 1

Кстати, умный чайник имеет трехступенчатую регулировку подогревания воды в зависимости от целей: 45 °C, 75 °C и 100 °C. Также необходимо отметить выдвижную конструкцию носика, что очень удобно. Изготовлен чайник из материала ABS, масса умного девайса приравнена бутылке с объемом в 500 мл., а сам чайник занимает не так много места в сумке. Что касается стоимости, то на стадии сбора средств он оценен в 42 доллара, после выхода на рынок, стоимость увеличится до 56 долларов.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить