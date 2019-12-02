Xiaomi представила новый умный чайник

Краудфандинговая платформа Xiaomi Youpin продолжает радовать пользователей новыми и полезными продуктами. На этот раз представители китайского бренда представили умный чайник в стиле «Пурпурного запретного города», который расположен в Пекине.

По словам разработчиков, этот чайник намного удобнее тех, которые уже были представлены на рынке. Более того, возможно, что это ошибка, но упоминается возможность умного чайника нагревать воду до состояния кипения за 3 секунды. Верится в это с трудом, возможно, речь шла о трех минутах?

Кстати, умный чайник имеет трехступенчатую регулировку подогревания воды в зависимости от целей: 45 °C, 75 °C и 100 °C. Также необходимо отметить выдвижную конструкцию носика, что очень удобно. Изготовлен чайник из материала ABS, масса умного девайса приравнена бутылке с объемом в 500 мл., а сам чайник занимает не так много места в сумке. Что касается стоимости, то на стадии сбора средств он оценен в 42 доллара, после выхода на рынок, стоимость увеличится до 56 долларов.