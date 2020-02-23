AMD выпустит настольные Ryzen 4000 этой осенью

Ранее не раз появлялись сообщения, что разработчики из AMD создали настольные процессоры Ryzen 4000, которые должны выйти в свет под названием Vermeer. Будущая линейка процессоров создана на новой архитектуре Zen 3, что обеспечит прирост одного из важнейших параметров – IPC (количество инструкций за такт), примерно на 10-15%.

Также стоит обратить внимание на то, что увеличение производительности не повлияло на техпроцесс, который, как и раньше семинанометровый, так и на сокет с количеством ядер. Ранее говорилось, что данная линейка чипсетов будет представлена на выставке Computex 2020, которая должна была состояться в мае. Однако ее перенесли на сентябрь. Более того, неизвестно, состоится ли она вообще.

Так что сейчас стоит рассчитывать просто на осень и не ориентироваться на какую-то определенную дату. Что касается главного конкурента, то есть Intel, то представители компании могут также в конце года порадовать пользователей ПК чем-то новым. Ожидается, что к анонсу готовится CPU Rocket Lake. Этот чипсет хоть и основан на 14-нанометровом техпроцессе, но создан на новой архитектуре.