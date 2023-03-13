Xiaomi Pad 6 Ultra станет первым планшетом с подэкранным сканером пальца и защитой от воды

Xiaomi готовит крупную весеннюю презентацию своей новой серии планшетов, которая должна состояться в апреле.

Согласно информации из различных источников, флагманской моделью станет Xiaomi Pad 6 Ultra. Она будет отличаться OLED-экраном максимальной диагонали и станет первым планшетом в индустрии с подэкранным сканером отпечатков пальцев. Кроме того, утверждается, что Xiaomi Pad 6 Ultra получит пыле- и водонепроницаемый корпус, что поможет конкурировать с Samsung.

Также Xiaomi не экономила на камерах: в Xiaomi Pad 6 Ultra будет несколько камер, а главный сенсор отличится высоким разрешением — возможно, это намек на 108-мегапиксельное решение. Хотя это может показаться странным излишеством, на бумаге оно будет выглядеть очень привлекательно. Однако, стоимость такой модели может оказаться очень высокой.