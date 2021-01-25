Xiaomi, Oppo и Vivo в этом году выпустят смартфоны со складным дисплеем

Все больше производителей мобильных устройств переключаются на разработку и последующий выпуск смартфонов со складным дисплеем. Один из таких был недавно замечен в метро. На изображениях мы увидели один из вариантов подобных устройств от Xiaomi. Кстати, подобный девайс, но с меньшей диагональю дисплея засветился пару лет назад в руках вице-президента компании. Теперь же о своих намерениях заявили и другие представители китайских производителей.

Как заявили? Официально нет, но в кулуарах ходят слухи, что Oppo и Vivo, вслед за Xiaomi, также намерены выпустить подобные устройства. Точной даты, естественно, никто назвать не может, но на 100 % можно утверждать, что это состоится в 2021 году. Единственный девайс, о котором есть хоть какая-то информация — это смартфон от Xiaomi.

По мнению экспертов, он имеет в своем составе такой же шарнирный механизм, как и модель Galaxy Z Fold. Кстати, о Samsung. Представители этого бренда активно начали поставлять складные дисплеи для китайских производителей, что еще раз подтверждает намерения последних. Будем надеяться, что этот год таки станет отправной точкой для коммерциализации смартфонов со складным дисплеем.