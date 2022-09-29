Ноутбуки Xiaomi официально появятся в России

Китайская компания Xiaomi скоро может начать продажи ноутбуков в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на двух источников.

В группе «М.Видео-Эльдорадо» также подтвердили, что запланированы продажи ноутбуков Xiaomi до конца осени. Какие именно модели появятся на магазинных полках пока не уточняется.

Напомним, что официально Xiaomi продаёт в России смартфоны, аксессуары, телевизоры и мелкую бытовую технику. Ноутбуки если и появлялись, то только на «сером» рынке.

Впрочем, китайские бренды начали более активно заходить на российский рынок. Летом этого года Haier анонсировала старт продаж игровых ноутбуков под брендом Thunderobot и Machenike.

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