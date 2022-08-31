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Новости

Китайские игровые ноутбуки Machenike придут в Россию

В России намерены начать продажи игровых ноутбуков и ПК от китайского бренда Machenike. Он принадлежит компании Haier и занимает на рынке КНР порядка 20%. Ожидается, что поставками займутся «Марвел-Дистрибуция» и «Треолан».

В первой компании уже подтвердили, что намерены поставлять ноутбуки игровые компьютеры, мониторы и периферию Machenike. Там заявили, что это очень перспективный бренд, однако сроков не назвали.

На данный момент некоторые модели ноутбуков и других устройств можно купить на Aliexpress и Ozon. Причём в последнем случае утверждается, что их можно купить с мая 2021 года. Более всего востребованы мыши и клавиатуры.

Помимо этого, Haier принадлежит и другой бренд — Thunderobot, который тоже занимается игровыми лэптопами. Однако пока неясно, будут ли поставлять в Россию и их.

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Источник:
Коммерсантъ
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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