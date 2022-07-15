В России появились игровые ноутбуки Thunderobot

В магазинах сетей М.Видео и Эльдорадо появится игровая продукция китайского бренда Thunderobot, входящего в Haier Group. Первым в продажу поступил мощный игровой ноутбук, рассчитанный на массовую аудиторию. В ближайшее время линейка ноутбуков пополнится ещё семью моделями, а до конца года в ассортименте появятся игровые мониторы и системные блоки.

Группа М.Видео-Эльдорадо стала эксклюзивным ритейл-партнёром бренда Thunderobot группы компаний Haier, который официально выходит на российский рынок.

Thunderobot разрабатывает и выпускает широкую линейку технологичных товаров для любителей игр и профессиональных геймеров. В экосистему входят ноутбуки, ПК, мониторы, клавиатуры и другие периферийные устройства. Для российского рынка Thunderobot производит локализацию своих компьютерных продуктов. Покупатели получат всестороннюю сервисную поддержку более чем в 200 сервисных центрах по всей территории РФ.

Первым в продаже появился тонкий, мощный и лёгкий ноутбук Thunderobot 911 Air D по цене с учётом технических характеристик и возможностей – 74 999 рублей. В основе аппаратной платформы – шестиядерный процессор Intel Core i5 11-го поколения (11260H), его дополняют дискретная видеокарта GeForce GTX 1650, оперативная память 8 Гб и SSD-накопитель 256 Гб. Диагональ экрана –15,6 дюйма, разрешение – 1920 х 1080 пикселей. Вес – 2,15 кг.

До конца третьего квартала Группа планирует расширить ассортимент ноутбуков. Топовая модель будет иметь процессор Intel Core i9 и видеокарту 3080 Ti. Во всех моделях Thunderobot предусмотрена возможность апгрейда (SSD и оперативная память).

До конца года в М.Видео-Эльдорадо также поступят в продажу игровые мониторы и системные блоки от бренда Thunderobot.

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