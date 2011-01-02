Xiaomi объявила о скидках в России в честь 11.11

Компания Xiaomi, присоединилась к всеобщей распродаже в рамках акции 11.11. С 11 по 13 ноября посетители официального онлайн-магазине Mi.com в России смогут приобрести товары от производителя по максимально привлекательным скидкам.

В частности, существенно сэкономить покупатели смогут при покупке следующих продуктов:

Redmi 9C

2+32 ГБ – 7 990 рублей вместо 8 990 рублей (скидка 1000 рублей)

3+64 ГБ – 8 990 рублей вместо 9 990 рублей (скидка 1000 рублей)

POCO X3 NFC

6+128 ГБ – 19 990 рублей вместо 21 990 рублей (скидка 2000 рублей)

6+64 ГБ – 17 990 рублей вместо 19 990 рублей (скидка 2000 рублей)

Redmi Note 9S

4+64 ГБ – 14 990 рублей вместо 17 990 рублей (скидка 3000 рублей)

В акции также участвуют умные устройства и аксессуары Xiaomi. Распродажа продлится с 11 по 12 ноября 2020 года. Подробности можно узнать на странице акции 11.11.