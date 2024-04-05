Xiaomi может представить Smart Band 9 в апреле 2024 года

Xiaomi в ближайшее время может представить очередной фитнес-браслет Smart Band 9. Устройство ушло прошло сертификацию в Сингапуре, Китае и появилось в базе данных IMDA. Базовая версия идёт под номером M2345B1, а модель с NFC – M2346B1.

Что касается характеристик и дизайна, пока нет никакой информации. Прошлое поколение (Smart Band 8) обладает 1,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с поддержкой Always On Display. Также есть все уже привычные функции для отслеживания показаний здоровья и спортивных достижений. Время автономной работы составляет до двух недель.

Анонсировать Xiaomi Smart Band 9 могут в апреле или мае этого года.