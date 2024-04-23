Xiaomi готовит к выходу новый фитнес-браслет Smart Band 9

В ближайшие недели Xiaomi может выпустить новый фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9. Напомним, что предыдущее поколение устройства дебютировало в Китае в апреле 2023 года, а на мировом рынке появилось в сентябре.

Однако, в случае со Smart Band 9 глобальный запуск может состояться раньше, так как фитнес-браслет на днях получил сертификаты TDRA (ОАЭ) и Indonesia Telecom (Индонезия). Оба этих сертификата показали, что будущий фитнес-браслет от Xiaomi будет иметь номер модели M2345B1.

В начале апреля стало известно, что под аналогичным модельным номером устройство прошло сертификацию в Сингапуре, Китае и появилось в базе данных IMDA. При этом, согласно этим же сертификатам, будет две версии Smart Band 9: базовая и с NFC.