Xiaomi превратит Smart Band 8 в модный аксессуар

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал в китайской соцсети Weibo несколько постеров с демонстрацией браслетов, ремешков и различных креплений для фитнес-трекера Xiaomi Smart Band 8.

Судя по тизерам, гаджет можно будет носить не только на запястье, но и как подвеску на шее и даже цеплять на беговые кроссовки. Стоит предположить, что Xiaomi планирует сделать весомую выручку именно на аксессуарах для Band 8. Само устройство начинают позиционировать, как модный аксессуар для людей, которые следят за своей физической активностью.

Характеристики новинки официально не раскрываются. По слухам, трекер получит 1,62-дюймовый экран AMOLED с поддержкой функции Always On Display и внушительное время автономной работы.

Презентация Band 8 и других устройств Xiaomi запланирована на 18 апреля.