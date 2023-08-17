Xiaomi Mix Fold 3 останется эксклюзивом для Китая

Недавно представленный Xiaomi Mix Fold 3 будет продаваться только на территории Китая. Об этом сообщил директор по коммуникациям компании Xiaomi Даниэль Дежарле. Стоит напомнить, что прошлые модели серии Xiaomi Mix также не были доступны для покупки на глобальном рынке и их можно было приобрести только через «серых продавцов».

Ранее Xiaomi уже делилась новостью о рекордных продажах предыдущей модели, Mix Fold 2. Хотя абсолютные цифры не были раскрыты, компания сообщила о впечатляющем 2,25-кратном увеличении спроса по сравнению с предыдущей версией.

Стоимость Xiaomi Mix Fold 3 начинается от 8999 юаней, что примерно равно 116 800 рублям.

Посмотреть Xiaomi Mix Fold 3 на живых снимках можно тут.