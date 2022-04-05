Xiaomi выпустит складной смартфон с шарниром на 360°

Популярный инсайдер Ice Universe поделился информацией о преемнике Xiaomi Mix 4. Сообщается, что его в этом году ждать не стоит. Вместо него компания направит свои силы на Xiaomi Mix Fold 2.

Инсайдер утверждает, что Xiaomi Mix Fold 2 будет первым смартфоном, способным складываться в обе стороны. Подобные действия ему обеспечит механизм с шарниром 360°.

Mix Fold 2 будет выпускаться под модельным номером 22061218C. У него будет топовый процессор Snapdragon 8 Gen 1 и внутренний экран 2,5K LTPO с высокой частотой обновления.

Представить такой смартфон могут уже в июне 2022 года. Ждем рендеры и утечки.

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