Монету со Стивом Джобсом выпустят в США

Монетный двор США представил дизайн новой памятной долларовой монеты, посвященной сооснователю Apple Стиву Джобсу.

На монете изображен молодой Джобс в культовой водолазке, джинсах и кроссовках, а также выгравирована фраза «Make something wonderful» («Создай нечто чудесное»).

Монета поступит в продажу в 2026 году на официальном сайте Монетного двора США. Одна монета обойдется в $13,25. Кроме того, можно будет за $27,50 приобрести набор из четырех монет с другими изображениями.