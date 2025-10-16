Монету со Стивом Джобсом выпустят в США | The GEEK
Монету со Стивом Джобсом выпустят в США

Она появится в продаже в следующем году.

Монетный двор США представил дизайн новой памятной долларовой монеты, посвященной сооснователю Apple Стиву Джобсу.

На монете изображен молодой Джобс в культовой водолазке, джинсах и кроссовках, а также выгравирована фраза «Make something wonderful» («Создай нечто чудесное»).

Монета поступит в продажу в 2026 году на официальном сайте Монетного двора США. Одна монета обойдется в $13,25. Кроме того, можно будет за $27,50 приобрести набор из четырех монет с другими изображениями.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
