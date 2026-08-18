«Фанатский» Samsung Galaxy S26 FE показали на видео до презентации

В начале месяца «фанатский» Samsung Galaxy S26 FE показали на официальных рендерах в трёх расцветках, а сегодня видео с этим смартфоном опубликовали сразу два блогера из Малайзии и Индонезии.

Судя по перовому ролику от автора @_samz02, Samsung Galaxy S26 FE получит дисплей (AMOLED 2X) с диагональю 6,7-дюйма и динамической частотой до 120 Гц, чип Exynos 2500 и аккумулятор ёмкостью 4900 мАч. Основной модуль камеры состоит из трёх сенсоров, из которых: главный на 50 Мп, ширик на 12 Мп и 8-мегапиксельный телевик с трёхкратным оптическим зумом. Кроме этого, блогер показал работу функции Horizontal Lock, а также продемонстрировал примеры фото и видео возможностей камеры.

На втором видео от пользователя @VerdeSelvans, информация о технических характеристиках аналогичная, но есть дополнение — в смартфоне заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Презентация смартфона Samsung Galaxy S26 FE ожидается в начале следующего месяца.