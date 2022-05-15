Xiaomi представила настольный вентилятор за $16 с аккумулятором на 4000 мАч

Сегодня Xiaomi анонсировала новый настольный вентилятор. Производитель обещает до 18,5 часов автономной работы.

Китайская компания заявляет, что аппарат можно ставить на стол или держать в руке, как автоматический веер. Последнее все же не советуем, хоть вес устройства и небольшой — всего 670 грамм.

Сам вентилятор лаконично белый с оранжевой кнопкой. У него аккумулятор на 4000 мАч, заряжать можно от сети или просто от повербанка. Устройство поворачивается в обе стороны и даже на 90°, чтобы воздух шел вертикально.

Всего доступны 4 режима скорости вращения, воздушный потом составляет — 6 м3/мин.

Работает новинка довольно тихо, сообщается об уровне шума 34 дБА.

Настольный вентилятор от Xiaomi уже доступен для предзаказа в Китае за $16. Продажи откроются 21 мая, тогда его ценник вырастет до $19.

В целом, это недорогое полезное на лето устройство, которое не вызывает никаких вопросов. Смущает нас только промо-изображение, где напротив вентилятора сидит одетая мама и ребенок в одном подгузнике.

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