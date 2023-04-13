Xiaomi выпустила умный портативный массажер для шеи за $39

Xiaomi выпустила умный массажер для шеи Mijia Smart Neck Massager. Устройство предназначено для снятия мышечного напряжения и скованности в области шеи и плеч. За это отвечает комбинация массажных головок с технологией нагревания. Время автономной работы новинки — до 8 часов.

Всего есть четыре массажные головки, расположенные в форме трапеции. Они имитируют человеческие руки и используют нажимные, поворотные и разминающие движения для глубокого и успокаивающего массажа. Интенсивность нажатий можно регулировать.

Само устройство легкое по весу, поэтому предполагается, что будет хорошим спутником в дороге.

Также в массажере есть встроенный нагреватель, он использует теплый ток и компресс постоянной температуры. Они отвечают за микроциркуляцию шеи и снятие мышечного напряжения. Пользователям доступны два уровня интенсивности, в зависимости от предпочтений.

Стоимость умного массажера для шеи Mijia Smart Neck Massager составляет $39. Сейчас новинка продается на китайской площадке JD, но позже может появиться на AliExpress.