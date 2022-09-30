Xiaomi выпустила электробритву Mijia S101 за $14

Xiaomi выпустила электробритву Mijia S101. У новинки три плавающие головки и ценник от $14. Продается пока устройство только на китайской площадке Xiaomiyoupin, она официально представлена на AliExpress, поэтому позже бритва может появиться там.

Xiaomi Mijia S101 имеет три головки с двойными кольцами ножей. Они двигаются независимо друг от друга и сбривают волоски под разными углами. Сама бритва водонепроницаема и получила встроенный литий-ионный аккумулятор. Производитель обещает два месяца без подзарядки, при использовании устройства по минуте в день.

Возобновить полный заряд можно за 1,5 часа, у бритвы разъем USB-C.

По сравнению с прошлой версией, производитель обещает более эффективную работу. Новая конструкция лезвий способна сбривать щетину за меньшее количество проходов.

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