Xiaomi выпустила морозильную камеру Mijia Freezer на 203 л

Xiaomi представила морозильную камеру Mijia Freezer 203L. Стоимость новинки стартует с $125, позже она поднимется до $150.

Объем камеры составляет 203 литра, внутри есть отдельные контейнеры для разных категорий продуктов. Производитель обещает, что туда поместится до 170 кг свежих ребрышек.

Морозилка получила 4 температурных режима: микрозаморозка, заморозка, быстрая заморозка и охлаждение. Внутри система трехмерного охлаждения, само устройство является энергоэффективным. При отключении от питания, камера не разморозится в течение 100 часов.

Xiaomi Mijia freezer 203L обладает морозильной способностью 9 кг / 12 часов. Сообщается, что устройство может замораживать 36 кг мяса в день.

Также у камеры есть съемный дверной уплотнитель и роликовые ножки.

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