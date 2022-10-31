Xiaomi Mi Pad 6 получит Snapdragon 8 Plus Gen 1 и экран 120 Гц

Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что компания Xiaomi проводит тестирование планшета с большим экраном, оснащенный однокристальной системой Snapdragon 8 Plus Gen 1. Утверждается, что речь идёт о Xiaomi Mi Pad 6.

Новинке приписывают экран с диагональю 12,4 дюйма с разрешением 2,5K и поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. Также обозначают возможность адаптивного изменения частоты.

Другие характеристики не сообщаются, но можно предположить наличие как минимум 8 ГБ оперативной памяти и ёмкий аккумулятор. Учитывая размеры, можно не опасаться перегрева такого планшета, ведь те же самые Snapdragon 8 Plus Gen 1 работают в смартфонах.

Отметим, что Xiaomi Mi Pad 5 Pro с экраном диагональю 12,4 дюйма продаётся в Китае по цене от 410 долларов. Таким образом, цена Mi Pad 6 может составить 550 долларов и выше. Также не стоит исключать выхода модели Mi Pad 6 Pro.