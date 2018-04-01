Xiaomi Mi Mix Alpha появился в России

Необычный Xiaomi Mi Mix Alpha поступил в российские магазины. Но не для продажи, а так: посмотреть и потрогать.

Пока что смартфон доступен в официальном магазине Xiaomi в Москве в ТЦ “Авиапарк”. Позже производитель обещает доставить новинку в другие регионы. Информацию о поступлении смартфона в других городах можно будет отслеживать в официальной группе Xiaomi в Вконтакте.

Первая распаковка Mi Mix Alpha

Когда компания запустит продажи, так и остается загадкой. Смартфон представили несколько месяцев назад, но продаваться он не начал ни в одной стране. Его главным отличием стало отсутствие задней панели. Почти все устройство представляет собой сплошной экран.

Сейчас Xiaomi Mi Mix Alpha стал доступен в Европе для предзаказа. Цена вопроса — около 3200 евро.

Тем временем Xiaomi разрабатывает новый топовый Xiaomi Mi Mix 4. Он будет похож на Mix Alpha, но задняя панель будет на месте.