Браслет Xiaomi Mi Band 7 могут анонсировать в мае

Фитнес-браслеты Xiaomi Mi Band завоевали любовь по всему миру. Они доступны, оснащены множеством функций и просты в использовании. Последняя версия Xiaomi Mi Band 6 с обновлённым дисплеем была выпущена год назад, а сама компания не делиться какими-либо подробностями о будущем поколении.

Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что анонс Mi Band 7 мог произойти уже в марте или апреле, но новая вспышка коронавируса в Китае, значительно сдвинула планы.

Однако новый Mi Band может всё-таки выйти в конце мая, об этом свидетельствуют многочисленные утечки информации. По слухам, браслет получит увеличенный дисплей AMOLED, более квадратный корпус, а само устройство будет напоминать смарт-часы.

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