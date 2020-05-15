Xiaomi Mi Band 5 может выйти этим летом
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Новости

Xiaomi Mi Band 5 может выйти этим летом

Грядущее поколение умных браслетов для спорта Mi Band 5 становится всё ближе к выходу. Кроме того, Xiaomi выпустит доступную модель в виде Mi Band 4C.

Стало известно, что браслет Mi Band 5 получил сертификат соответствия в Национальной комиссии по связи Тайваня NCC. По документации уже известно, что новинка получит NFC с поддержкой бесконтактных платежей.

  • Xiaomi Mi Band 5
  • Xiaomi Mi Band 5 3
  • Xiaomi Mi Band 5 1
  • Xiaomi Mi Band 4

По предварительным данным устройство оснащается 1,2-дюймовым дисплеем, а рамки вокруг него станут максимально узкими. Также появится поддержка голосового ассистента Xiaomi.

  • Xiaomi Mi Band 4c
Redmi Band (Mi Band 4C)

Ещё одной новинкой может стать бюджетный Mi Band 4C, которым станет недавно представленный Redmi Band.

Выход новинки Xiaomi Mi Band 5 ожидается летом текущего года.

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