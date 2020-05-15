Xiaomi Mi Band 5 может выйти этим летом

Грядущее поколение умных браслетов для спорта Mi Band 5 становится всё ближе к выходу. Кроме того, Xiaomi выпустит доступную модель в виде Mi Band 4C.

Стало известно, что браслет Mi Band 5 получил сертификат соответствия в Национальной комиссии по связи Тайваня NCC. По документации уже известно, что новинка получит NFC с поддержкой бесконтактных платежей.

По предварительным данным устройство оснащается 1,2-дюймовым дисплеем, а рамки вокруг него станут максимально узкими. Также появится поддержка голосового ассистента Xiaomi.

Redmi Band (Mi Band 4C)

Ещё одной новинкой может стать бюджетный Mi Band 4C, которым станет недавно представленный Redmi Band.

Выход новинки Xiaomi Mi Band 5 ожидается летом текущего года.