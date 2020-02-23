Redmi Band поступил в продажу

Недавно представленный фитнес-браслет Redmi Band сегодня поступил в продажу на территории Китая. Новинка отличилась от линейки Xiaomi Mi Band только дизайном. Он имеет угловатые формы, а также цветной дисплей с диагональю 1,08 дюйма.

Для зарядки необходимо отстегнуть ремешок с одной стороны, чтобы найти там разъем USB-A. После можно подключить к портативному аккумулятору, компьютеру или любому другому блоку питания. Устройство может держать заряд 14 дней.

Redmi Band умеет отслеживать физическую активную, а также сердцебиение.



Цена финтес-браслета составляет 14 долларов. Главный минус – отсутствие модуля NFC для бесконтактной оплаты.