Xiaomi Mi 11 Ultra с двумя экранами готов к анонсу

В сети появились свежие данные о смартфоне Xiaomi Mi 11 Ultra. Новинка с каталожным номером M2102K1G уже прошла сертификацию в Индонезии. Это означает скорый анонс.

Смартфон получит топовое железо и некоторые уникальные особенности. Одной из них станет вторичный экран для любителей селфи. Он позволит фотографировать себя на основную камеру, которая по умолчанию лучше фронтальной. Также на него можно выводить время, уведомления и другую дополнительную информацию. Подобное уже было в Meizu Pro 7.

Сама же основная камера получит новый сенсор ISOCELL GN2 от Samsung на 50 МП. Второй и третий датчики будут 48-мегапиксельными. Также обещан 5-кратный оптический зум.

Смартфон получит 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц. Корпус получит защиту по стандарту IP68. Внутри будет установлен процессор Snapdragon 888 и аккумулятор на 5000 мАч. Последний поддерживает быструю проводную и беспроводную зарядку мощностью 67 Вт.

Цена пока не сообщается, как и дата выхода.