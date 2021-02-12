Xiaomi Mi 11 Ultra показали на фото и видео до анонса

Официального анонса флагмана Xiaomi Mi 11 Ultra пока ещё не было, но в сети появилось новое видео, которое показывает его во всей красе. Ролик сначала опубликовали на канале Tech Buff, но вскоре удалили. Однако его копии разошлись по другим сервисам.

Новый смартфон получит камеру со 120-кратным зумом и миниатюрным вторым экраном (да-да, прямо возле линзы). Он позволит снимать качественные селфи с помощью основной камеры. По параметрам известно, что основной модуль имеет сенсор на 50 МП, а два других — по 48 МП.

Смартфон на видео показали в чёрном и белом вариантах, а также включили его. И на экране видно, что смартфон работает под управлением глобальной версии оболочки MIUI 12.5.

В видео упомянуты такие характеристики:

6,8-дюймовый экран OLED с загнутыми кромками со всех четырёх сторон, разрешением WQHD+ и частотой обновления до 120 Гц;

Защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus

Фронтальная камера на 20 МП, врезанная в экран;

Процессор Qualcomm Snapdragon 888;

Защита от воды и пыли по стандарту IP68;

Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с быстрой зарядкой на 67 Вт и возможностью беспроводной подзарядки других устройств мощностью 10 Вт;

Динамики Harman/Kardon.

Анонс ожидается весной, цена пока не сообщается.