Представлен доступный флагман Redmi K30 Ultra

Вслед за Xiaomi Mi 10 Ultra производителем был представлен еще один смартфон – Redmi K30 Extreme Commemorative Edition или просто – Redmi K30 Ultra. Аппарат получил AMOLED-дисплей без вырезов, диагональю 6,67 дюймов и разрешением FullHD+. В целом же аппарат придерживается стиля линейки K30. Главным его достоинством является то, что его экран занимает большую часть передней панели – 92,7%.

Также стоит отметить высокую частоту обновления экрана Redmi K30 Ultra, которая составляет 120 Гц. Это также можно сказать и о частоте опроса сенсорного слоя – 240 Гц. Максимальная яркость – 1200 кд/м2, контрастность – 5 000 000:1, а охват цветового пространства DCI-P3 составляет 100%. Есть и поддержка динамического диапазона HDR10+. Особо производитель выделяет поддержку адаптивной смены частоты кадров, которая автоматически изменяется в пределах 60 и 120 Гц. Частота кадров зависит от сценария использования и выбранного режима работы. Благодаря новому датчику экран обеспечивает точное автоматическое регулирование яркости дисплея.

На рынке смартфон появится в трех цветах: Lunar White, Extreme Night Black и Mint Green. Аппарат достаточно тонок – 8,1 мм и имеет вес в 213 грамм. В основу его работы положен чипсет Dimensity 1000+ 5G, созданный на 7-нм технологии. В базе данных бенчмарка AnTuTu Redmi K30 Ultra набирает 530 000 баллов. Естественно, что не обошлось и без теплоотводящего элемента. В данном случае применяет пластина, площадь которой 3495 мм2. С помощью нее можно значительно снизить нагрев смартфона даже при продолжительных нагрузках.

Что касается оптики, то в данном устройстве применяются модули разрешением 64, 13, 5 и 2 Мп. Программная составляющая получила все современные режимы, а это AI-улучшения, ночная съемка, портретная и так далее. Питается девайс от аккумулятора на 4 500 мАч с возможностью поддержки быстрой зарядки до 33 Вт. Полный цикл зарядки аккумулятора занимает не больше часа. Обладатели этого смартфона получат в свое пользование модуль NFC и стереодинамики. А вот стоимость будет зависеть от объема памяти.

8/128 ГБ – 315 долларов

8/256 ГБ – 360 долларов

8/512 – 390 долларов