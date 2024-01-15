Xiaomi готовит к выходу ультрабюджетный смартфон Redmi A3

Суббренд Xiaomi готовит новый ультрабюджетный смартфон Redmi A3, который придет на смену прошлогоднему Redmi A2.

Новое устройство уже получило сразу несколько сертификатов, в частности от Европейской комиссии и органов в ОАЭ, Таиланде, Сингапуре, Индонезии и Индии. Это свидетельствует о том, что запуск Redmi A3 может состояться в ближайшие недели. К сожалению, ни одна из этих сертификаций не раскрывает конкретных характеристик смартфона.

Напомним, в марте 2023 года Redmi выпустила два ультрабюджетных смартфона Redmi A2 и Redmi A2+ с 6,52-дюймовым IPS дисплеем, процессором MediaTek Helio G36 и аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой зарядки на 10 Вт.