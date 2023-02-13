Sony анонсировала новые беспроводные наушники начального уровня WH-CH520. Гарнитура оснащена Bluetooth 5.2, поддерживает многоточечное подключение, имеет встроенный микрофон и кнопки для регулировки громкости.

Есть функции Sony Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), Bass Boost и Sound Adjustment, которые можно настроить через приложение Sony Headphones Connect.

Наушники совместимы с Android и iPhone, а также поддерживают голосовых помощников Google и Siri. Частотная характеристика составляет 20 Гц – 20 000 Гц, а зарядный порт выполнен в форм-факторе USB Type-C.

Время работы наушников на одной зарядке составляет 50 часов, полная зарядка занимает около 3 часов, а 3-минутная зарядка обеспечивает 1,5 часа воспроизведения музыки. Вес гарнитуры составляет ~147г.

Наушники будут доступны в синем, черном, белом и бежевом цветах. Комплектация будет включать в себя наушники, зарядный кабель USB Type-A — USB Type-C и инструкции. Стоимость наушников составит 69 евро.