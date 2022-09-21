Xiaomi опубликовала тизеры сверхтонкого Civi 2

Xiaomi опубликовала официальные тизеры своего супертонкого Civi 2. Похоже, компания отказалась от позиционирования смартфона в качестве «воздушного» и «легкого».

Новинка отличается от своих предшественников. Заднюю панель сделали с параллельными волнами, а блок камеры выпуклым и круглым.

По слухам, Xiaomi Civi 2 получит AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Процессором послужит Snapdragon 7 Gen 1. У камеры будет два модуля в круглом блоке, один из которых на 50 Мп + дополнительный датчик ниже.

Представить Xiaomi Civi 2 должны 27 сентября.

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