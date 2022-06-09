Игровые смартфоны Xiaomi Black Shark 5 и 5 Pro получили глобальную версию

В конце мая компания Xiaomi выпустила новое поколение игровых смартфонов Black Shark. Они получили топовую «начинку» и обновлённый дизайн. Также смартфоны обладают 144-Гц дисплеем, 120-Вт зарядкой, специальной оболочкой Joy UI 13 и комплектным зарядным блоком.
Сейчас на официальном сайте доступны две модели – Black Shark 5 в комплектации 8/128 или 12/256 ГБ и Black Shark 5 Pro на Snapdragon 8 Gen 1 в трех вариациях на 8/128, 12/256 и 16/256 ГБ.
Цены следующие:
Black Shark 5
- 8/128 ГБ — $549;
- 12/256 ГБ — $649.
Black Shark 5 Pro
- 8/128 ГБ- $799;
- 12/256 ГБ- $899;
- 16/256 ГБ — $999.
В Европе цены на аналогичном уровне, только немного дороже из-за евро.
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