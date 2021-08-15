Xiaomi анонсировала 100-ваттное беспроводное зарядное устройство

Компания Xiaomi выпустила на китайский рынок беспроводную зарядку на 100 Вт. Xiaomi Mi 100W практически не имеет отличий от более ранней модели. Единственное, что отличает внешне – это упор на черный и золотой цвет, в то время как старая зарядка была выполнена в белом и серебряном цветах.

Есть и отличия по мощности, ведь первая поддерживала всего 80 Вт, в то время как последняя версия – все 100 Вт.

Подставка умеет заряжать смартфоны как в вертикальном положении, так и в горизонтальном. К аксессуару могут подключаться все устройства, поддерживающие стандарт беспроводной зарядки Qi.

Среди устройств от Xiaomi, лишь три модели поддерживают режим сверхбыстрой беспроводной зарядки. Это модели Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra и Mi Mix 4. То есть, для этих устройств мощность принимаемая от Xiaomi Mi 100W составит 67 или 50 Вт.

Исходя из тестирования зарядки модели Mi Mix 4, которая снабжена аккумулятором на 4 500 мАч, смартфон полностью зарядится за 28 минут, при условии потребления 50 Вт. Сама зарядка создана с поддержкой режимов безопасности. Среди них отметим защиту от перегрева, электростатическую защиту и обнаружение инородных тел.

Стоимость новинки – 92 доллара. Уже с 16 августа Xiaomi Mi 100W станет доступна для китайских пользователей, а вот выйдет ли она на мировой рынок, пока остается загадкой.