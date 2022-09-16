Tekken 8 создаётся на движке Unreal Engine 5

Разработчик и продюсер файтинга Tekken Кацухиро Харада дал эксклюзивное интервью порталу IGN. Он раскрыл некоторые подробности о восьмой части, которая была анонсирована на недавней сентябрьской State of Play.

Как и предполагалось, новая часть создаётся на Unreal Engine 5, а значит игроков будет ждать более реалистичная графика, эффекты и движения бойцов. По мнению Харада, наиболее успешными являются те игры, которые максимально раскрывают возможности консоли. Именно по этой причине, выбор был сделать в пользу Unreal Engine 5, а не старого движка.

Ещё интересная деталь, которая будет заметна во время поединков – это взаимодействие персонажа с окружающим миром. Например, когда персонаж во время битвы упадет на землю, то его одежда будет заметно пачкаться в тех местах на которые он «приземлился».

Каких-либо подробностей о сюжете и геймплее сказано не было. Харада только отметил, что Tekken 8 станет «поворотным моментом» для всей серии.

Дата выхода Tekken 8 пока держится в секрете.

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