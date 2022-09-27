Xiaomi выпустила стиральную машинку Mijia 10 kg

Xiaomi выпустила еще одну стиральную машину. Теперь это Xiaomi Mijia 10 kg, которая доступна для предзаказа за $195, дальше цена немного поднимется.

Стиральная машина рассчитана на 10 кг белья. Производитель предлагает следующую статистику по вместимости — за один раз можно постирать 45 рубашек/12 пар джинсов/4 комплекта постельного белья. Речь идет об одном каком-то типе вещей, а не всех сразу.

Xiaomi Mijia 10 kg имеет программы стирки для изделий из шерсти, пуха, хлопка и других тканей, а также детской стирки и стирки нижнего белья. Есть поддержка стерилизации до 99,99% и удаления клещей до 100%.

Производитель обещает, что процесс не навредит одежде и тканям, благодаря специальным интеллектуальным чипам и алгоритмам.

Максимальный уровень шума достигает до 50 дБ.

Сейчас Xiaomi Mijia 10 kg можно предзаказать на китайской площадке JD за $195. С 30 сентября устройство поступит в продажу за $265. Появится ли новинка на Aliexpress и Tmall пока не известно.

Вчера Xiaomi представила еще миниатюрную стиральную машинку на 3 кг, о ней можно почитать тут . А также гибридную стирально-сушильную машину с цветным дисплеем, про нее можно почитать тут.

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